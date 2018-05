Pánové, máte smůlu, Buranská už je zadaná: Doufám, že je to ten pravý

Nikola Buranská už není k mání. Super.cz

„Jsem zadaná, to je ale asi tak všechno, co bych k tomu řekla, nechci to dál rozvíjet a veřejně se o tom bavit. Jsem ale spokojená. Mám vedle sebe skvělého partnera a doufám, že je to ten pravý,” svěřila se nám modelka na večírku v nedávno otevřeném pražském klubu v pražské Revoluční ulici.

Na základě předchozích špatných zkušeností nechtěla Nikol o své lásce příliš mluvit, neprozradila ani křestní jméno. „Zatím jsem takto spokojená, možná časem o něm budu mluvit víc,” říká Nikola Buranská, která zatím neplánuje svého kluka na nějaké společenské akci oficiálně představovat. ■