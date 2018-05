Moderátor Josef Klíma po operaci zubů: Stále rehabilituje a snaží se rozhýbat ústa

Klíma musel kvůli zánětu v zubu na nutnou operaci. Profimedia.cz

Začátkem května se dostal moderátor Josef Klíma (67) do nemocnice, kde musel podstoupit akutní operaci. Rozjel se mu zánět v zubu moudrosti a nesnesitelné bolesti ho donutily vyhledat lékařskou pomoc. Přestože se moderátor pořadu Očima Josefa Klímy už vrátil do pracovního procesu, musí ústa stále rehabilitovat a čeká ho ještě několikatýdenní léčba.

„Navštěvuji fyzioterapeutku, která se mnou cvičí ústa, doufám, že během několika týdnů by se to mělo spravit. Opravdu pravidelně to rehabilituji. Je to neobvyklé zranění, a hlavně pro moderátora dost blbý, když se živí pusou,“ svěřil Super.cz Klíma s tím, že je rád, že může už alespoň mluvit. Hybnost pusy se mu ale stále zcela nevrátila.

„Mluví se mi lépe, ale rozhodně nemůžu otevřít pusu tak, jak bych chtěl, dostanu do ní třeba párek, víc zatím ne,“ prozradil Klíma, který má stále obavy, aby se mu nepřitížilo. „Dost se děsím toho, že by mě začal bolet třeba zub a musel bych k zubaři, teď by mi ty ústa totiž rozhodně neotevřel,“ dodal moderátor, který doufá, že v létě už bude opět v plné síle. ■