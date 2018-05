Miláček diváků SuperStar Laci už utrácí peníze, které od fanoušků získal: Víme za co!

Laci si plní svůj sen. Foto: archiv TV Nova

Svou bytovou situaci se ale mladý Slovák rozhodl změnit. Nejdříve získal při koncertě Leoše Mareše svůj první honorář 100 tisíc korun a následně obdržel vybranou sbírku od fanoušků v hodnotě 1,3 miliónu. Za peníze se chtěl postavit na vlastní nohy a zařídit si nové bydlení, což se mu daří.

Angyal nyní prosí své fanoušky o pomoc se sehnáním stěhováků, kteří by mu s novým bytem pomohli. „Potřebovali bychom nějakou partu silných chlapů, nejlépe i s dodávkou, kteří by pomohli přes víkend vynést z nového bytu staré skříně, starou chladničku a podobně,“ svěřil se na sociální síti nadějný zpěvák s tím, že si dává bydlení postupně dohromady. „Vše abychom mohli zavolat deratizéra a dokončit rekonstrukci,“ dodal Angyal, kterému se plní velký sen, kvůli tomu, že toužil po důstojném bydlení, se totiž do soutěže přihlásil. ■