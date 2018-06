Oblíbený muzikálový zpěvák umí perfektně napodobit Karla Gotta: Jak to dělá?

Roman Tomeš umí perfektně napodobit Karla Gotta. Super.cz

„To bylo to, čeho jsem se nejvíc bál. Často mám tendenci hodit tam ten kulatej tón, který Karel má. A v tom zpívání k tomu mám v určitém smyslu blízko. Nechtěl bych, aby si divák myslel, že ho paroduju, o to se ale nesnažím. Myslím si, že jsem si našel vlastní cestu a je to tak dobře, protože bych nechtěl nikoho kopírovat,” říká představitel Honzy v muzikálu, který právě v Hudebním divadle Karlín oslavil stou reprízu představení.

„Je to skvělé, že je to sto repríz a dalších sto snad nastane,” uvádí Roman Tomeš. ■