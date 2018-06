Sen každé ženy: Muzikálový krasavec Roman Tomeš je moderní otec, který vaří, přebaluje i uspává miminko

Roman Tomeš je vzorný otec. Super.cz

„Teď jsme se vrátili se ženou z pobytu v Luhačovicích. Byli jsme tam sami dva, o Kristiána se starala moje mamka, jeho babička. Bylo to skvělý, protože jsme si na sebe našli konečně čas,” říká Roman.

Podle zpěváka je vše o rovnováze. „Je to potřeba vybalancovat a nacházet čas na rodinu i sami na sebe. Zatím se nám to daří. Teď, když přijde druhé dítě, se to ještě budeme muset naučit,” říká.

"Nebojím se toho. Věci se mají dít tehdy, kdy se mají dít. Myslím si, že to zvládneme, co nám zbývá, budeme to nějak muset zvládnout. Myslím si, že první rok to bude divočina. Běhat za jedním dítětem, přebalovat druhé a do toho pracovat nebude jednoduché. Bude to těžší, ale je to pro mě motivace a těším se na to,” říká Roman, který zvládá všechny rodičovské povinnosti.

„Dělám snad všechno, co dělají ženy. Přebaluju ho, uspávám, krmím, dělám mu mlíko, vařím. Děje se to, když ho hlídám. Jinak to zvládá žena. Asi jsem takový moderní otec, ale to je v dnešní době asi normální, když se chlap stará,” říká vyrovnaně Roman Tomeš. ■