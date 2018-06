Přestala si barvit vlasy a sekla i se cvičením. Co se s Bárou Basikovou děje?

Bára Basiková se rozhodla být přirozená. Super.cz

"Vždycky se snažím, aby obal a booklet desky byl nějak výtvarně zajímavý. Baví mne ta estetická stránka, když se ještě ty cédéčka vůbec vyrábějí. Takže se snažím, aby podoba desky vizuálně korespondovala s obsahem toho alba. Aby to bylo hezké a byly to krásné fotky. Na minulém albu mě fotila Tereza z Davle a teď jsem oslovila jinou fotografku, která také ještě fotí na fotky a nepoužívá digitál a neretušuje, a to je Ida Saudková. Vymyslela jsem si tuhle image, protože deska je smutná a melancholická, takže jsem zvolila černé oblečení, černé líčení a černé vlasy," vysvětlila nám Bára.

Ve skutečnosti účes ani barvu moc neřeší. Prozradila nám, že si dokonce nedávno sama vlasy ostříhala a u kadeřníka se nenechává ani barvit. "Já to teď nechávám být. Takže budu klidně šedivá. Já mám šedivé vlasy už od třiceti let a teď už to nechám na pokoji a nebudu to vůbec řešit," dodala.

S tím, že by mohly šedivé vlasy přispět k tomu, aby vypadala starší, nesouhlasí. "Šedivé vlasy jsou teď hodně trendy. Je spousta žen, které si přestaly vlasy barvit a nechaly je v té přirozenosti, včetně přiznání šedivých odrostů. Viděla jsem, že to i spoustě mladých holek sluší a vypadá to hezky. Tak pokud v tom nebudu vypadat blbě, tak proč bych nemohla mít šedivé vlasy," myslí si.

Bára se jednu dobu hodně věnovala cvičení, chození na hubnoucí procedury a úpravě stravy. Ani to teď moc neřeší. "Teď na to nebyl vůbec čas, ale nějak to nepotřebuju. Až uvidím, že je třeba se zase rozhýbat, tak budu někam chodit. A krabičkové diety taky nemám. Když už člověk jednou najede na systém zdravého jedení, často a po menších dávkách, tak se to dá docela dobře udržet. Nějaké kolísání váhy neřeším," je přesvědčená zpěvačka.

A co nyní po vydání nové desky zpěvačka plánuje? "Nejdřív budou prázdniny, na které se moc těším. A turné k desce bude na podzim. Bude to v říjnu a v listopadu a chceme jet hlavně kluby. Malé kluby, aby to bylo takové komorní," uzavřela. ■