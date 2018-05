Druhou láskou vedle zpěvu je pro Báru Basikovou psaní: Dočkáme se románu z jejího života

Bára Basiková má psaní vedle zpěvu jako další seberealizaci. Super.cz

"Texty si někdy píšu. I když na posledním albu Slzy nikoli, ale na předchozích ano. Občas píšu i do časopisů. Třeba různé fejetony anebo články. Mě psaní hrozně baví. Myslím si, že se k němu někdy ve větším vrátím. Když jsem třeba na cestách, tak si píšu deníky. Psaní je pro mne vedle zpívání určitou formou seberealizace. Jak to v sobě člověk jednou má, tak to tam prostě je a zůstane to tam," míní.

Že by napsala na "stará kolena" vyloženě memoáry, ovšem odmítá. "Jednak stará kolena už mám, nicméně nevím, jestli budu mít potřebu ventilovat svůj soukromý život. A jestli to vůbec někoho bude zajímat. Myslím si, že spíš napíšu nějaký větší román, který bude určitě inspirovaný mým životem nebo životem lidí kolem mě. Ostatně i ten první román, který jsme napsala v devatenácti, byl hodně autobiografický," svěřila Bára. ■