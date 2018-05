Mezi smetánkou je jako doma. Tahle kráska z Brna povečeřela s královnou francouzského filmu Catherine Deneuve

Hana Jiříčková v Cannes Foto: Elite Prague

Brněnská rodačka byla už poosmé hostem opulentní organizované galavečeře "Positive Cinema", jejímž vyvrcholením byla dobročinná aukce. Hlavními hvězdami byly oceněné slavné francouzské herečky Catherine Deneuve a Juliette Binoche, se kterými u stolu, který bylo možné zakoupit za čtyři sta tisíc korun, zasedla i Hanka v šatech z dílny Alexandra Vauthiera. Ta do aukce přispěla i vlastním nápadem, a to v podobě pražského zážitku. Dražila pozvánku na finálový galavečer soutěže Schwarzkopf Elite Model Look, jenž se uskuteční ve Španělském sále Pražského hradu na konci srpna. V rámci finále projektu budou mít hosté příležitost se setkat s Hanou i osobně, jelikož se stane předsedkyní poroty, kterou v minulosti vedli např. Tereza Maxová, Adela Banášová, Linda Vojtová či Jiří Bartoška.

Jsem moc šťastná, že se podařilo vydražit pozvánku na finále soutěže, v které jsem i já začínala, za úžasných půl miliónu korun. Celková dražba vygenerovala částku ve výši třiceti miliónů korun. Dlouho jsem zvažovala, jakým směrem se v oblasti pomoci těm, co to potřebují, vydám a v Positive Planet jsem našla to, s čím se ztotožňuji. Jsem ráda, že nás podporují osobnosti jako Robert de Niro, Vincent Cassel či Rita Ora,” uvedla vítězka českého finále Elite Model Look v roce 2007, která patří v současnosti mezi nejúspěšnější modelky světa. ■