Schneiderová prý miluje tohoto zralého muže, chodí ale s jiným. O co tady jde?

Filip Blažek a Jitka Schneiderová s režisérem Milanem Schejbalem (vpravo). Michaela Feuereislová

Podle všeho to byla pro režiséra velmi dobrá volba, protože si od ní zasloužil jen slova díků. „Miluji svého režiséra. Jednak mě dal dohromady s mým divadelním manželem Filipem Blažkem a pak si užívám roli Marcely Champsboisy v tomhle chystaném skvělém představení. Já jsem tu hru viděla kdysi na Vinohradech ve vynikajícím obsazení a byla to paráda. A teď si v ní zahraji, a to se mi líbí a moc se těším.

Ptali jsme se Jitky, o čem nová hra vlastně je? "Nechci nic moc prozrazovat, tak jen naznačím – manžel Filip Blažek, neboli Viktor Emanuel, je vzorňák, který se zaplete do něčeho, zač vlastně nemůže, já, jako milující manželka, se to snažím řešit. Jde o domnělou nevěru v hotelu U Galantní kočičky, do které jsou zataženy všechny postavy. A je to legrace od začátku do konce,“ nechala se slyšet v průběhu zkoušek Jitka Schneiderová. ■