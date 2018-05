Nadváha ani zralý věk nejsou překážkou: Plus size modelka pózovala v plavkách s padesátnicí z Modré laguny

Ashley Graham (vlevo) a Brooke Shields šly do plavek. Profimedia.cz

Jedná má výraznou nadváhu, druhá už není žádná mladice. To ale v módním průmyslu přece vůbec nevadí. Ashley Graham (30) a Brooke Shields (52) šly před objektivem do plavek.

Dvě slavné dámy spojily síly v kampani Swimsuits For All, jejímž cílem je, aby se v plavkách cítily spokojeně ženy nejrůznějších tvarů a věkových kategorií. Pláže a koupaliště přece nepatří jen dvacetiletým sexy kočičkám s vysportovanými těly. Svět je mnohem pestřejší a nikdo by neměl být omezován.

Ashley oblékla jednodílné bílé plavky, které dost přimáčkly její vnady. Na společné fotce se slavnou herečkou vypadá podstatně lépe než na snímcích z pláže. Tehdy nešlo přehlédnout její celulitidu.

Hvězda Modré laguny je i po padesátce v dokonalé kondici. Mohla si dovolit dokonce červené dvoudílné plavky, ve kterých ukázala pevné bříško. Brooke Shields by v nich mohla natočit pokračování Modré laguny. V kultovním romantickém filmu z roku 1980 ale jako trosečnice takovou vymoženost neměla. ■