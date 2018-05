Britney bude muset přitlačit, jejímu bývalému nestačí alimenty na děti. Z té sumy se vám protočí panenky

Chudáku Kevinovi nestačí 20 tisíc dolarů měsíčně. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Výše alimentů je v těchto dnech hodně žhavým tématem. Obdobně to vidí i Kevin Federline (40), bývalý manžel Britney Spears (36), se kterou má syny Seana Prestona (12) a Jaydena Jamese (11). Alimenty ve výši 20 tisíc dolarů (zhruba 430 tisíc korun), které pobírá, mu totiž evidentně nestačí. Nyní totiž podal žádost o zvýšení. A jeho právní zástupce tvrdí, že by měl pobírat trojnásobek.

Britney si totiž podle časopisu Forbes ročně přijde na zhruba 34 miliónů dolarů, kdežto Federline vydělává měsíčně zhruba 3000 dolarů, tedy 36 000 dolarů ročně, což je pořádný rozdíl. Navíc má z prvního manželství již dva potomky a se současnou manželkou Victorií má další dvě děti, to je celkem dětí šest. A takové množství potomků už se živí hůř. Rozsévač semene navíc nemá moc kšeftů.

Bývalý DJ a tanečník si podle Daily Mailu postěžoval, že už se tancem živit nemůže, protože je příliš starý a jako o DJe o něj nikdo nestojí. „Byl jsem víc v kurzu kolem roku 2008, teď už takové jméno nemám, to se samozřejmě podepisuje na mých příjmech,“ nechal se slyšet. Aby v té době také nebyl v kurzu, když se rozváděl s Britney.

Kevinovi také vadí, že když jsou kluci s ním, žijí v obyčejném domě, zatímco u Britney mají všechno, na co si jen vzpomenou. Žádost o zvýšení peněz odůvodnil tím, že by svým synům rád dopřál vše, co potřebují. 20 tisíc dolarů je prostě málo, Britney bude muset přitlačit. Milý Kevin by si měl možná uvědomit, že to je částka, kterou někteří lidé nevydělají za rok a kterou by někteří otci na své děti nepřispěli za celý jejich život. ■