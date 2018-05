Očekávané seriálové zásnuby: Fanynky prožívají žádost o ruku s Rumlem a Solaříkovou

Patricie Solaříková a Matouš Ruml hrají v Ulici pár. Foto: TV Nova

Zatímco v jejím soukromém životě se momentálně partner nevyskytuje, nebo o něm alespoň nemluví, jako Tereza Jordánová v seriálu Ulice se Patricie Solaříková (29) dočká žádosti o ruku. A především fanynky to s ní intenzivně prožívají. „Konečně, tolik měsíců na to čekám“ nebo „To to trvalo“ a „Už se nemůžu dočkat“, znějí komentáře na profilu seriálu na sociální síti.

Žádosti o ruku se Patricie jako Tereza dočkala prostřednictvím školního rozhlasu, ona i její milý David v podání Matouše Rumla totiž působí jako učitelé. Natáčení scény ale bylo docela kuriózní. Matouš a Patricie se při položení otázky nepotkali.

„Mně bylo dost příjemné to neříkat kolegyni do očí, ale do mikrofonu. Ten se mnou spolupracoval dobře a já jsem viděl, že z toho amplionu šlo něco víc,“ žertoval Ruml, zatímco Solaříková by osobní kontakt upřednostnila. „Moje a Matoušovy scény se točily odděleně. A navíc mi nepustili ty jeho repliky, takže jeho žádost o ruku jsem neslyšela, což je u takhle zásadní scény trochu nevýhoda. A tak jsem si představovala, jak mi říká: Nechceš si mě vzít?“ svěřila.

V tom, jak by si představovali další vývoj svých postav, se herci naopak shodují. „Doufáme, že si Tereza s Davidem budou užívat manželský život bez dětí. Nechceme točit s dětma. To se ví, že natáčení s dětmi a se zvířaty je náročné,“ dodala Solaříková.

Ta, jak už bylo zmíněno, zatím nemá zkušenost s reálnou žádostí o ruku, zatímco Matouš Ruml je ženatý s hereckou kolegyní Terezou Rumlovou, s níž má dvě děti. ■