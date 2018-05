Role mladíků hrál do padesátky: Pavel Vítek přesedlal na komické figury. Z Plesu upírů míří do Fantoma opery

Pavel Vítek přesedlal na komické role. Super.cz

Se zpěvákem Pavlem Vítkem jsme se o jeho vztahu ke skladateli Karlu Svobodovi (✝68), na jehož výročí nedožitých osmdesátých narozenin se letos vzpomíná, bavili už při koncertě pro Kapku naděje, který pořádala Vendula Pizingerová (46) v rámci Febiofestu ve Španělském sále Pražského Hradu. Teď se v Hudebním divadle v Karlíně chystá další. A Pavel, jenž se díky roli Stevena v Draculovi dostal do muzikálového světa, tam bude opět účinkovat.

"Vděčím Karlovi Svobodovi za první velkou muzikálovou roli v tomto původním českém muzikálu. Dotáhl jsem to tehdy dokonce na premiérové obsazení. Dostal jsem se tam na základě konkurzu a byl to pro mne zajímavý návrat po kariéře popového zpěváka k mojí původní profesi. Jsem vystudovaný herec a vždycky jsem chtěl zpívat i hrát. A muzikál, to jsou moje vody. Ten mám rád," vyznal se Pavel.

Toho do poloviny června můžeme ještě vídat jako profesora Ambrosia v muzikálu Ples upírů. "A pokud jde o další sezóny, mám v plánu Fantoma opery, kde je mi nabízena zajímavá komická role. Jinak na podzim začínám zase koncertovat, ale hlavně nahrávám s Českým národním symfonickým orchestrem krásnou Morriconeho píseň, kterou mi osobně daroval. To je jako s Karlem Svobodou, který mi daroval Do věží, tak Ennio Morricone mi věnoval pro český trh písničku Stále tvůj," pochlubil se.

Přerod do muzikálových komických rolí z postav romantických bouřliváků a milovníků prý snáší Pavel dobře. "Čas se nedá zastavit a já si rolí raubířů a milovníků s romantickými kantilénami užil dost. Už jsem toužil po změně a s padesátkou se ta změna dostavila. Na obzoru se vynořily role, které jsou adekvátní mému věku, anebo do nich teprve dorostu. Ale třeba v Plesu upírů jsem si už mohl na toho staříka tak nějak sáhnout," uzavřel Pavel, na něhož se tedy budeme těšit v září se Fantomovi opery v GoJa Music Hall. ■