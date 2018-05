Dcera Madonny se za chlupaté podpaží nestydí. Ukázala ho i v reklamní kampani

Lourdes je promotérkou přirozené krásy. Profimedia.cz

Lourdes Leon (21) je celá maminka. Tedy alespoň pokud přijde na to šokovat nějakým extrémem. Už několikrát ji vyfotili s neoholeným podpažím například na pláži nebo zase jindy v tílku na ulici. Je tedy zjevné, že Lourdesino podpaží žiletku nikdy nevidělo.

Nyní ho ale vytáhla i v reklamní kampani značky Converse. Při focení se ho vůbec nestyděla ukázat a prošlo jí to. Jaká matka, taková holt dcera. Madonna rovněž na svém Instagramu šokovala fanoušky vlasatým podpažím.

Evidentně se hranice krásy posunuly na úplně jinou úroveň, respektive zpátky do let sedmdesátých, kdy chlupatá podpaží měly snad všechny ženy. Každá žena má právo nechat si svou srst, o tom žádná, ale opravdu je nutné, aby se u toho fotily a prezentovaly to jako trend? Nejsme si totiž jisti, jestli tohle mají muži na mysli, když říkají, že na ženách nejvíc cení přirozenou krásu. Ale proti gustu... ■