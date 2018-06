Bydlení bez rodičů a testy na drogy: Syn Martina Dejdara Matěj promluvil o životě za velkou louží

Matěj Dejdar Super.cz

Syn Martina Dejdara (53) studuje už řadu let v Americe a domů do Česka jezdí jen dvakrát v roce. Když jsme ho tedy potkali Praze, využili jsme příležitosti a zeptali jsme se na novinky. Matěj přiletěl z Ameriky po hokejové sezóně, ale brzy se za velkou louži vrátí.

Devatenáctiletý sympaťák zůstává nyní v Česku kvůli studijním povinnostem. „Má po sezóně, takže je tady, dodělává maturitu na gymnáziu v Čechách a bude se vracet na podzim zase zpátky,“ prozradil pyšný otec Martin Dejdar.

Ve floridské Tampě žije Matěj většinu roku bez rodičů. A jako každému teenagerovi mu to vyhovuje. „Mám takový větší klid a prostor na věci, které potřebuju. Zvykl jsem si na život s nimi i bez nich,” říká sympatický teenager.

Devatenáctiletý sportovec ani nemá prostor k tomu zvlčet. „Bydlíme v hlídaném areálu, kde žije také trenér. Podstupujeme drogové testy, nic se stát nemůže,” vysvětluje Matěj, který je v cizině více pod dohledem, než kdyby žil tady.

Matěj si nedávno zahrál se svým otcem ve filmu Kluci z hor, respektive Matěj ztvárnil postavu svého otce jako mladého, před kamerou se ale nepotkali. „Bylo to dobrý, těšil jsem se, že to bude komedie. Nakonec to bylo drama, ale bavilo mě to. Lidi kolem filmu byli všichni hodní, pomáhali mi, takže to byla paráda,“ řekl Matěj Dejdar s tím, že hereckou kariéru nevylučuje, má ji prý jako plán B. „Rád bych, aby vyšel hokej, ale uvidíme,“ dodal. ■