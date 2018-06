Musí mít elixír mládí: Leona Machálková hraje stejnou roli už 23 let!

Leona Machálková Super.cz

Když jsme si povídali se zpěvačkou Leonou Machálkovou (51), bylo to u příležitosti představení koncertu na počest nedožitých osmdesátin hudebního skladatele Karla Svobody (✝68), který proběhne 19. prosince v Hudebním divadle v Karlíně. Tam Leona stále ještě ztvárňuje roli Adriany/Sandry v Draculovi, kterou hraje už třiadvacet let.

"Vzpomínám na to s láskou, protože to byl zásadní počin v mé kariéře. Už jsem sice v té době měla za sebou Jesus Christ Supertar a West Side Story, hrála jsem v Semaforu, a také jsem moderovala na Evropě 2, ale byl to zásadní počin v mé kariéře. S Karlem Svobodou mě letmo seznámil Richard Hes, slovo dalo slovo a přišla jsem na konkurz. A tam jsem obhájila roli Adriany/Sandry v prvním obsazení," vzpomínala.

"Do dneška si říkám, že je neuvěřitelné, jak úspěšný ten muzikál stále je. Obletěl svět, opustil i kontinent a před necelými třemi lety se opět vrátil na naše jeviště a úspěšně ho hrajeme v Hudebním divadle v Karlíně, kde máme pořád vyprodaná představení," míní Leona, která stále hraje stejnou roli jako v roce 1995.

"Musím být samozřejmě pořád v kondici, když si tohle přeji hrát. Jistý dar něčeho mladého mám, tak je mi to dopřáno," míní Leona, která je vedle Báry Basikové, která ještě po padesátce hrála sedmnáctiletou pannu Johanku z Arku, rekordmankou. "Ta role má větší rozptyl, od dvacítky, která je velmi naivní, v první půlce až do zralejší ženy v půlce druhé. Na jevišti nicméně musíte působit jako mladá dívka," upřesnila zpěvačka. ■