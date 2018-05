Další dny se bude Dejdar pohybovat ve společnosti deseti nejkrásnějších dívek Česka. Před manželkou to prý ale zatajil

Martin Dejdar bude moderovat finále České Miss. Super.cz

Národní soutěž ženské krásy moderoval v minulosti Martin Dejdar (53) už několikrát. Letos bude konferovat finále České Miss, které se uskuteční 2. června 2018 v multifunkční aule Gong v Ostravě. „Není to poprvé, je to možná naposled. To nevím,” smál se Dejdar.