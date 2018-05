Jméno pro holčičku mají jasné: Těhotná Absolonová nenechá partnerovi právo výběru. Tohle dítě bude prý její poslední

Monika Absolonová už má jméno pro dceru vybrané. Super.cz

Když vybírala jméno pro syna, měla Monika Absolonová (41) jasno. Jméno Tadeáš měla vybrané už roky. "Tohle jméno jsem měla vybrané od svých šestnácti. A Tomáš byl první muž v mém životě, který proti němu neprotestoval," svěřila nám Monika, že se s partnerem Tomášem Hornou na jméně pro syna bez problémů shodli. S holčičkou by to bylo horší.

"Je to ostatně taky od T, a mám díky tomu i svoje první tetování, když jsem si nechala udělat téčko. Budu mít pak ještě jedno podle křestního jména druhého dítěte," prozradila zpěvačka. Při výběru jména pro druhé dítě ovšem nenechá partnerovi tak volnou ruku, jako měla ona při prvním.

"Když vyplňujete papíry, musíte tam mít jméno pro chlapečka i holčičku a já si vybrala Matildu. Tu mi tehdy podepsal jen proto, že věděl, že to bude podle testů určitě kluk. Zatím ještě pohlaví nevíme, ale když to bude holčička, trvám i teď na Matildě. Když to bude kluk, tak taky dostane jméno od M, ale to ještě lavíruje," řekla nám Monika.

Čím si je ale naprosto jistá, že půjde o dítě poslední. "Budu hrozně šťastná, když ve dvaačtyřiceti dopadne vše dobře a budu šťastná za dvě děti. Ostatně Tomáš už jedno dítě má, takže budou dohromady tři," je si jistá zpěvačka.

Protože jsme se potkali na křtu desky Báry Basikové (55), která svého syna Theodora porodila až v osmačtyřiceti, snažili jsme se Moniku ještě zviklat. "Bára je v tomhle rekordmanka, ale já tak hustá nebudu. Ale jsem hrozně ráda, že jsem tady, protože jsme kolegyně už od dob Kleopatry, což je asi šestnáct let, a musím říct, že se máme hrozně rády, ještě s Ilonou Csákovou (47), která tady dneska bohužel být nemohla," uzavřela Monika. ■