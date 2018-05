Při prvním těhotenství přibírala, při druhém kila nahoru nejdou. Monika Absolonová nabrala zatím jenom kilo. Víme proč

Monika Absolonová nemůže jídlo ani cítit. Super.cz

Zpěvačku Moniku Absolonovou (41) jsme potkali poprvé poté, co oznámila druhé těhotenství. S partnerem Tomášem Hornou se na další miminko těší, ovšem těhotenství opět nemá bez problémů. Zatímco při prvním jí od nevolností pomáhalo jídlo, to teď nemůže ani vidět, natož cítit. Takže zatím skoro nepřibrala.

"S Tadeášem mi bylo blbě, ale nezvracela jsem. Zvracím teď. S Tádou mi bylo relativně dobře, jenom když jsem byla najedená, takže jsem přibírala. A teď mi jídlo dobře nedělá, právě naopak. Tak mám nahoře tak půl kila, maximálně kilo. A špatně mi dělají i vůně," svěřila, a dokonce si musela při rozhovoru kvůli parfému i trochu odsednout.

Práce se hned tak nevzdá, i když ji omezí. Vzpomínáme si, že ještě týden před porodem minule moderovala s Alešem Hámou Atleta roku. "Do konce sezóny hraju, pak mám prázdniny, o těch moc pracovat nebudu. Pak budu trochu pracovat v září, asi dvě vystoupení mám v říjnu. Ale v listopadu, kdy mám rodit, máme zase toho Atleta roku. Už mi psali dramaturg i režisér, že to budeme mít zase veselé," krčila rameny.

"Aleš už počítá s tím, že by to kdyžtak odmoderoval sám. Ale já se toho nebojím. Jediné, co je důležité, aby se u mě miminko mělo hezky, ať si klidně dál zvracím. Ale co bude v listopadu, to určitě zvládnu," míní Absolonová. ■