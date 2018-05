Martin Kocián z Luneticu září štěstím: Zasnoubil se s přítelkyní, za jejíž napadení dostal podmínku

Zpěvák zažívá krásné období. Foto: archiv M.Kociána

Život Martina Kociána (41) nabral na obrátkách. V loňském roce se členovi skupiny Lunetic příliš nedařilo. V březnu se během hádky popral se svou dlouholetou přítelkyní Katkou, způsobil jí zlomeninu nosu, žeber a podlitiny na obličeji, za což odešel na podzim od soudu s tříletou podmínkou. Jenže člen legendární chlapecké kapely, do které se po letech vrátil, bez své partnerky nemohl být a ani ona bez něho.

Pár se dal po pár měsících opět dohromady, a Kocián se dokonce rozhodl posunout jejich vztah dál. Během romantického výletu v Jižních Čechách požádal Katku o ruku. Šťastnou novinkou se zpěvák a barman pochlubil na sociální síti a přidal také fotografii ze Zámku Hluboká, kde se zamilovaný páreček zasnoubil.

Martin v posledních měsících seká latinu, vyhýbá se drogám, které v minulosti hrály velkou roli v hádkách s jeho partnerkou, ohlásil návrat do kapely a připravuje se na podzimní turné, které Lunetic chystají. „Já už jsem s tím nepočítal nikdy, že bych byl v kapele, a už jsem to vytěsnil, že budu zpívat s klukama, a najednou je to tady,“ řekl Super.cz Martin. ■