Miliardářka, která odloudila nejkrásnějšího vězně světa od rodiny, ukázala bříško! Brzy porodí chlapečka

Chloe ukázala bříško. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Chloe Green (27), dědička impéria TopShop se od ohlášení těhotenství na veřejnosti příliš neobjevovala. Nyní ale hrdě vystavila své obří bříško, když se opalovala na rodinné jachtě. Zdroj z jejího okolí také uvedl pro Daily Mail, že už to má slavná miliardářka za pár. Chlapečka by měla modelu Jeremymu Meeksovi (34) porodit v červnu.

Ještě před rokem přitom všechno bylo jinak. V červenci 2017 byl Jeremy Meeks, který se proslavil jako nejkrásnější vězeň světa a nyní se živí modelingem pro přední módní značky, ženatým mužem. Měl manželku a dva synky, které nechal doma, zatímco si užíval na jachtě u tureckého pobřeží se slavnou miliardářkou.

O to horší bylo, že se nevěra provalila právě díky paparazzi fotkám, které obletěly svět. Jeho manželku Melissu tehdy málem trefilo a dodnes to Meeksovi, na kterého čekala, když trčel v lapáku, neodpustila. Meeks se následně rozvedl a začal oficiálně vztah se slavnou dědičkou. No vidíte, kam až se dá z vězení dostat, když vypadáte dobře. ■