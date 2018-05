Tahle kráska postavu řešit nemusí: Finalistka České Miss má alergii a jí jen rostlinnou stravu

Mariana Bečková Super.cz

"Mám alergii na mléko, intoleranci lepku a nejím maso. Jsem veganka," řekla Super.cz na soustředění České Miss v pražském Top Hotelu. I tam si s sebou vezla vlastní jídlo. "Jím jen rostlinnou stravu, vozím si sebou okurky, humus, rýžové chlebíčky. To stačí," usmívá se.

Potvrzuje, že štíhlou postavu má tak stále a kila navíc řešit nemusí. "Nemusím řešit nic, nic měnit. Jen cvičím, to stačí," dodala s tím, že horší to bude mít s vyvařováním pro svého partnera. Zatím spolu nežijí, ale do budoucna to problém bude. "Mám partnera a jí maso. Respektuji, že to jí. Ne všichni to mají stejně jako já," dodala. ■