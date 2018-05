Youtuber MikeJePán přišel o tisíce fanoušků: Zablokovali mu internetový kanál!

Mike řeší nepříjemný problém. Foto: archiv České televize

„Mám ho zrušený, je to pravda, ale řeším to a měl by být co nejdříve zase aktivní,“ svěřil Super.cz Mike. Po chvilce také přiznal, proč jeho kanál z minuty na minutu zmizel. Nejde totiž o žádný útok hackera, známý youtuber si za to může sám. „Měl jsem smlouvu na rok a půl a novou jsem nestihnul poslat, takže se účet automaticky zablokoval," sypal si popel na hlavu MikeJePán.

Jeho fanoušci, kteří už několik let s nadšením sledují jeho videa, kde se naváží do městských policistů, se však nemusejí bát. „Byla tam také nějaká nevhodná videa, ale pracuji na tom a co nejdříve by měl být můj účet v pořádku,“ prozradil MikeJePán. ■