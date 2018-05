Celý život nosí krátké kudrnaté vlasy: A takhle herečka z Ordinace vypadá s dlouhými a rovnými. Kdo ji pozná?

Jana Boušková v roli Aloisie v Ordinaci v růžové zahradě Foto: TV Nova

Poznáte na první dobrou herečku ze seriálů Ordinace v růžové zahradě nebo Policie Modrava? Pokud ne, není se moc co divit. Dlouhé a rovné vlasy jdou k Janě Bouškové jako pěst na oko.

Proměnu Boušková naštěstí podstoupila pouze pro potřeby natáčení prvního zmíněného seriálu, trochu paradoxně aby se její postava Aloisie zalíbila snoubenci (Vlastimil Zavřel), a variace na kabaretní umělkyni se z ní tak naštěstí nestala.

Kuriózní chvilku pak zažila s botami na podpatku, které se jí uvolnily z nohy a málem to odnesla boulí na hlavě. „Je tam scéna, kdy mám jako Aloisie odhodit boty z nohy, bota mi ale neočekávaně proletěla nad hlavou, to nikdo nečekal, tak i na humor došlo,“ řekla Boušková, která tak má aspoň další hezkou historku do nějakého silvestrovského pořadu... ■