Tváří se jako neviňátka, ale nejsou žádné světice. Těchto 7 slavných krásek podvádělo své partnery

Na chlapy neměla Jennifer Lopez nikdy příliš štěstí, ale sama není svatá. Když byla vdaná za Chrise Judda, byla mu prý nevěrná s Benem Affleckem (45). Po rozchodu z Juddem si s Affleckem začala oficiálně.

Jessica Simpson



Hvězda vlastní reality show sice se sexem čekala až do svatby s Nickem Lacheyem, ale pak se trochu utrhla ze řetězu. Zatímco byla Jessica s Nickem, měla prý sex s několika celebritami, včetně Adama Levina, Johnnyho Knoxvilla nebo hvězdy Jackass Barna Margera.

Britney Spears

Pravda je, že tohle jí svět dodnes nezapomněl. V roce 2002 Britney totiž podváděla Justina Timberlaka, a to si tedy opravdu dovolila moc. Justin jí to vyčetl ve slavném songu Cry Me A River, ale později se usmířili a zůstali přáteli. My ale nezapomínáme, Britney!

Madonna



Léta se proslýchá, že Madonna podváděla bývalého manžela Guye Richieho s různými muži. Jedním z nich měl být také Alex Rodriguez. Ano, ten co dnes chodí s Jennifer Lopez. Ten Hollywood je ale vesnice.

Paris Hilton

Přestože svého času Paris dlouhou dobu tvrdila, že je panna, když chodila s Nickem Carterem z Backstreet Boys, byla mu nevěrná. Podvedla ho prý s hercem Chadem Michaelem Murrayem, se kterým hrála v hororu Dům voskových figurín.

Tori Spelling



Bývalý manžel Tori Spelling (45) Charlie Shanian se dozvěděl o nevěře své ženy z bulváru. Podvedla ho s Deanem McDermottem, s nímž má dnes pět dětí a žije v manželství. McDermott nicméně Tori podvedl také, a to s nikým jiným než se svou první ženou, kterou podváděl s Tori v prvé řadě. Tak tohle je úplné Beverly Hills.

Kim Kardashian

Ačkoliv Kim Kardashian (37) často fňukala, že ji bývalý Ray J často podváděl, sama prý dělala to samé. A to prosím opakovaně. Ano, Ray J je ten týpek, který zveřejnil video, kde má s Kim sex. Porno nahrávka Kim paradoxně vynesla slávu, o které se nikomu ani nesnilo. ■