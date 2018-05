To byste do nich neřekli! Těchto 6 slavných mužů nařkli ze sexuálního obtěžování

Tito muži prý nejsou tak nevinní, jak vypadají. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

V 80. letech nařkla herce reportérka Susan Braudy, že před ní při soukromém setkání masturboval a měl u toho sexuální narážky na její vzhled. Douglas (73) celou věc opakovaně popřel s tím, že je to lež.

James Franco

Hollywoodského krasavce obvinilo ze sexuálního obtěžování hned pět žen, poté co veřejně podpořil kampaň Time´s Up proti sexuálnímu obtěžování. Některé z jeho bývalých studentek herectví ho dokonce obvinily prostřednictvím Twitteru přímo pod jeho příspěvkem na podporu kampaně Time´s Up. Francův právní zástupce jakákoliv obvinění popřel.

Nick Carter

Hezounka ze skupiny Backstreet Boys obvinila ze znásilnění zpěvačka Melissa Schuman z holčičí skupiny Dream. V roce 2002 ji měl násilím připravit o panenství. Celou věc detailně popsala na svém Instagramu. Carter se později vyjádřil časopisu People, že je tím zdrcen. A že mu Melissa nikdy nedala najevo, že by cokoliv, co mezi nimi proběhlo, nebylo vzájemné.

Sylvester Stallone



Daily Mail vytáhl policejní záznam, který v 80. letech vyplnila jistá šestnáctiletá dívka, která obvinila slavného představitele Rockyho ze sexuálního obtěžování. Herec měl dívku osahávat a nutit k sexu, nicméně ona sama nepodala žalobu. Stallone celou věc označil za výmysl s tím, že o takovém incidentu nikdo nevěděl, včetně jeho samého, dokud ho nevytáhl bulvár.

Steven Seagal

Herečka Portia de Rossi obvinila na Instagramu slavného herce, že ji pozval do svého hotelového pokoje s tím, že musí natrénovat filmovou scénu. Tam se ji měl snažit přesvědčit, že je důležité, aby mezi sebou měli pouto i mimo kameru a vytáhl u toho penis. De Rossi není jediná herečka, která obvinila Seagala z podobných činů. Herečka Julianna Margulies se svěřila v rádiu, že má s hercem podobnou zkušenost, a stejným obviněním čelil v roce 1998.

Dustin Hoffman

Spisovatelka Anna Graham Hunter obvinila slavného herce v jedné ze svých esejí pro Hollywood Reporter ze sexuálního obtěžování. Během společného natáčení v roce 1985 ji měl obtěžovat a dělat nevhodné poznámky se sexuálním podtextem. Hunter bylo v té době pouhých 17 let. Hoffman se nechal slyšet, že k ženám chová hluboký respekt a velmi ho mrzí, pokud někoho svým jednáním urazil. ■