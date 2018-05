Další příšernost u Štikových: Podpantoflák Michal nechal v mrazáku ležet mrtvou kočku!

Michal Štika nechal mrtvou kočku ležet v mrazáku. Video: archiv FTV Prima

Ten se ve video ukázce, která v pořadu nakonec nezazněla, přiznal, že měl v mrazáku mrtvou kočku. A to proto, že nebohé zvíře nemohl pohřbít, protože venku panovaly obrovské mrazy.

„Táta dal kočku do mrazáku, protože byla zmrzlá půda,“ práskla na otce Ornella (25). To by se ještě dalo pochopit, ale mrtvé zvíře prý v mrazáku zůstalo až do léta!

„Byl červenec a táta pořád říkal, že je ještě čas,“ dodala Ornella. Michal se ale nenechal rozhodit. „Hledali jsme jí krásné místečko,“ vymlouval se.

Že nechal mrtvou kočku v mrazáku až do léta, mu však vůbec nepřišlo divné. V téhle rodince už se ale nemůžeme divit vůbec ničemu. ■