10 nejkrásnějších dívek Česka v plavkách! Posuďte sami, která má nejlepší tělíčko a nejkrásnější tvář

Která kráska se stane novou Českou Miss? Foto: Super.cz/Jan Tůma

Tady je 10 nejkrásnějších dívek Česka v celé kráse. Finalistky nejprestižnější soutěže krásy předvedly svá božská tělíčka před objektivem známého fotografa Jana Tůmy. A že se je na co dívat.

Většina letošních finalistek už má zkušenosti s modelingem a focení pro ně nebylo ničím novým. Lea Šteflíčková, Tereza Křivánková, Nikola Bechyňová nebo Jana Šišková byly úspěšné i v zahraničí. Jedna z dívek kvůli zranění na focení v plavkách chyběla. Nejmenší finalistka Aneta Mitušinová o focení v plavkách bohužel přišla. Focení si naopak navíc užila i první náhradnice Barbora Bláhová.

Těchto deset krásek se již za deset dní utká o titul Česká Miss 2018. Půvab i postavu na to mají všechny, ale jen jedna získá korunku královny krásy. Posuďte sami, která by to měla být. ■