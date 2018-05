Kendall Jenner se odvázala a vyšla si v průhledném outfitu: Líbila se mi moje prsa

Kendall se tedy nezdá. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Druhá nejmladší členka rodiny Kardashianek, Kendall Jenner (22) se na večírku Chopard v Cannes pěkně odvázala. Vzala si na sebe totiž úplně průsvitné šaty a žádnou podprsenku. Není to sice poprvé, co se takhle odhalila, ale není to u ní ani příliš obvyklé.