K léčiteli přivedl Patrasovou Slováček: Gelemová tam podle Dády prodávala produkty

Dáda Patrasová svěřila, jak začal vztah jejího muže s Lucií Gelemovou. Herminapress

"Chodil tam tehdy, před čtyřmi lety, hodně často. Tak jsem byla taky zvědavá a říkala mu, ať mě tam taky někdy vezme. Takže jsem tam byla asi třikrát a koupila si i nějaké produkty. Žádný výsledek to nemělo, tedy kromě toho, že za pultem jako prodavačka stála právě paní Gelemová," vzpomínala Dáda.

"Začalo to mezi nimi tak, že mu namalovala obraz, to by mě zajímalo, jestli je takhle malovala všem klientům, a on ji za to vzal na oběd. Prý ze slušnosti," vyprávěla nám Dáda, jak začalo odcizení s manželem, který letos ve velkém oslaví pětasedmdesáté narozeniny koncertem v Hybernii, jehož se Patrasová nezúčastní. "Na jednu stranu mě to i mrzí, protože tam budou vystupovat obě naše děti," uzavřela. ■