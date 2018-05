Když to sova pořádně roztočí... Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Tito ptáci mají velmi flexibilní páteř a dokáží hlavou otáčet v mnohem větším rozsahu než lidé. Když se chce sova podívat za sebe, stačí, když pohne hlavou. A právě tuto dovednost chtěl umělec zachytit.

Stačilo správně nastavit parametry fotoaparátu a vznikl pozoruhodný snímek. Sova byla zvěčněna v pohybu tak, že vytvořila dojem rotující hlavy. Pokud by ji roztočila dostatečným tempem, nepotřebovala by křídla a vznesla by se jako helikoptéra. ■