Vážně není jen sexy ramínkem na šaty. Víme, co zajímavého chystá Kubelková s touto rockovou legendou

Co mají ti dva společného? Foto: archiv I. Kubelkové

Vídáte ji pravidelně v televizi v pořadu Jak se staví sen a o víkendu si zahrála také v kriminálce VIP vraždy . Iva Kubelková (41) ale aktuálně nejvíc pracuje na své hudební kariéře a připravuje debutovou desku. Kráska se snaží o co nejlepší výsledek, a tak se spojila s těmi nejlepšími. Producentsky například její album zaštiťuje slavný rocker Michal Pavlíček.

„On je pro mě pojem. Je to geniální skladatel a kytarista. Navíc je to velký puntičkář a já mám absolutní důvěru, že věci, které dělá, jsou perfektní. Pracovat s ním je pro mě obrovská škola, učím se za pochodu mnoho věcí. Jeho hudba, kterou pro mě vytvořil, mě neuvěřitelně inspiruje k psaní textů, které v sobě mají výpověď mého názoru na život, ale i nadsázku a hravost. Jsme ve fázi tvoření demo nahrávek a hledání mého pěveckého výrazu. Na výsledek se moc těším,” rozplývala se nad spoluprací se slavným hudebníkem Iva.

Spolupráce Kubelkové a Pavlíčka byla pozvolná. Zhruba před rokem sympatická brunetka slavného kytaristu oslovila, aby jí složil píseň. „Po čase jsem jí jednu složil a jí se zalíbila a napsala na ni silnej text, který se zase zalíbil mně. Něco se mezi námi propojilo a já jsem jí během pár měsíců složil dalších deset songů a ona je zas všechny otextovala,” říká hudební skladatel, kytarista, zpěvák, textař a producent v jedné osobě a jedním dechem dodává: „Jako skladatel si produkuji jen svoje autorské desky, Iva mne požádala, abych jí její debut produkoval, a protože mezi námi to kumštýřsky zajiskřilo, rád jsem její nabídku přijal."

Ptali jsme se Michala Pavlíčka, na jaký styl hudby se můžeme těšit. „Stylově bude deska barevnější, nákladovější s odstíny popu, jazzu, některé věci budou i trochu rockovější a některé i taneční. Všechny ty věci jsou propojené mým rukopisem a jejím vyznáním v textech, a hlavně jejím zpěváckým výrazem. Takže by to mělo i přes tuto určitou pestrost držet pohromadě."

První album Ivy Kubelkové by mělo spatřit světlo světa na jaře příštího roku. ■