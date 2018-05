Komu u Štikových ukrutně smrdí nohy? Nemůžu za to já, ale boty, tvrdí rozložitá Charlotte

Charlotte promluvila o zápachu. Video: archiv FTV Prima

Scéna, která byla z reality show Štiky vystřižena, zachycuje mámu povedené rodinky při příchodu do království kýče. Monika je hned u dveří rozladěná, protože nemůže najít své bačkory. A cizí odmítá z hygienických důvodů obout.

„Charlotte ukrutně smrdí nohy,“ urazí drsně svoji dceru, když jí manžel Michal navrhne, aby si s ní obuv vyměnila. Dcera má ovšem pro zápach chytré vysvětlení: „Nohy mi nesmrdí. Jen někdy výjimečně podle toho, jaké mám boty. Takže za to nemůžu já, ale ty boty.“

Ve videu se také dozvíte, jaké Monika pro svou dceru hledá nové uplatnění. Obstojí korpulentní blondýnka jako učitelka v mateřské školce? „Myslím, že s těma dětma by to nebylo špatný, i když by tam třeba nebylo tolik peněz jako v tom cestovním ruchu,“ zamyslela se Charlotte. ■