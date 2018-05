Boky jako dvě skříně? Oplácaná Ewa Farna vypadala v nelichotivých šatech s volány ještě rozměrněji než obvykle

Ewa Farna na vyhlášení Biatlonisty roku Foto: reprofoto Česká televize

V posledních měsících se ale zdá, že se Farna ještě víc prostorově zvýraznila. Boky jako skříň se zvětšily a pár dalších kilo navíc je patrných i ve zpěvaččině obličeji.

Farna evidentně o něco přibrala, což by se dalo řešit šikovně vybraným ouftitem. Pokud by se uměla vhodně obléct, jistě by případné nedostatky hravě zamaskovala.

Na vyhlášení ankety Biatlonista roku, kde Farna vystupovala, však opět ukázala, že co se týče výběru šatníku, měla by se raději poradit s odborníky. Zpěvačka se totiž nasoukala do šatů s volány starorůžové barvy, které z ní udělaly ještě větší bytost, než jakou ve skutečnosti je.

Boky jako skříň tak rázem vypadaly jako rovnou dvě skříně. Ewa Farna ovšem disponuje úžasným hlasem a má obrovskou fanouškovskou základnu. A ti ji zbožňují přesně takovou, jaká Ewa doopravdy je, a kila navíc vůbec neřeší. ■