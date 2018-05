Muzikálový zpěvák v novém videoklipu: Rve se s Českou Miss Earth Kubíčkovou

Drahokoupil s Kubíčkovou si při natáčení dali do těla. Foto: archiv V.Drahokoupila

S Vojtou jsme se seznámili asi před rokem, sedli jsme si, takže to pro mě byla zajímavá výzva,“ svěřila kráska, která díky tomu získala první práci před kamerou. „Je to moje první herecká zkušenost, možná by mě to i bavilo. Máma o mně vždycky říká, že jsem příšerná herečka,“ dodala se smíchem Kristýna.

Aby klip působil věrohodně, začal Drahokoupil chodit na soukromé hodiny thai boxu, na kterém trénuje s trojnásobným mistrem republiky v Muay Thai a K1 Erikem Mickou. „Sám se divím, že se mi při natáčení nic nestalo a nemám nic zlomeného,“ svěřil Drahokoupil ke své nové písničce Chci se rvát, kterou již vypustil do světa. ■