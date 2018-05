Skladatel Karel Vágner zplodil šest potomků: Na svatbu syna Josefa ale čtyři z nich vůbec nedorazí!

Karel Vágner za pár dní ožení syna Pepu. Foto: Super.cz/Michaela Feuereislová

„Je to neuvěřitelné, jak ten čas letí. Připadá mi jako včera, když Pepa lezl a sedal jako malý klouček v kuchyni do skříňky na talíře. Dnes už se tam nevejde, je to jediný inženýr v naší rodině a myslím, že to vzal za správný konec. Zasadil strom, postavil dům a za co nevidět si na Krétě bere krásnou Marlene, takže nám všem nezbývá nic jiného, než jim popřát hodně zdraví a pokud možno i štěstí,“ sdělil nám exkluzivně Karel Vágner.

Část sourozenců ale na velké oslavě, na kterou plánuje dorazit stovka hostů, bude chybět. Svatby se totiž zúčastní pouze Pepova vlastní sestra Anička (21), kterou má skladatel s manželkou, Řekyní Katinou Papadopulosovou, ostatní sourozenci Karel, Jakub, Tereza a Barbora, které má Vágner z předešlých vztahů, na svatbu bohužel nedorazí.

Pepa je aktuálně na cestě na Krétu. Během víkendového představení ho totiž osm kamarádů uneslo přímo z divadla a odvezlo na rozlučku se svobodou. „Odehrál jsem poslední představení jako svobodný. Během Mýdlového prince mě kamarádi překvapili, sdělili mi, že mi s Marlene zabalili věci, naložili mě do auta a odvezli na týdenní rozlučku se svobodou. Snad do toho Řecka dobře dojedeme,“ pochlubil se zpěvák. ■