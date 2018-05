Tolik velkého smutku: Bára Basiková natočila desku, která odráží její životní pocity

Bára Basiková je pesimistka prý už od narození. Super.cz

"Točí se smutné filmy, píšou se smutné knihy, a přesto je lidi čtou. Já jsem vždycky spíš inklinovala k vážnějším a smutnějším polohám v tvorbě," míní. Odráží to prý i její životní pocity. "A už dlouho. Od dětství i mládí jsem velký pesimista a skeptik. I když se ráda bavím, mám ráda srandu a veselé lidi, těší mě, když je kolem mne radost. Ale v hudbě je mi bližší vážnější a smutnější poloha. Dokážu se v ní líp prezentovat," dodala.

Na druhou stranu s tímto životním přístupem může být Bára, která předpokládá to nejhorší, leda příjemně překvapená, když tomu tak není. "To je pravda, už mi to řekla spousta lidí, že je to lepší model. Mně to ale nevadí a v životě mne to neobtěžuje. Jsem taková a lidi, kteří mě znají, to vědí, přijali to a počítají s tím," přitakala nám.

A jaké životní období prožívá zpěvačka nyní? "Mám se tak nějak dobře, normálně. Snažím se obklopovat se příjemnými lidmi, vyhledávat příjemné situace. A samozřejmě největší radost mi dělají děti, všechny tři. To je to nejvíc v mém životě. Ty mě nikdy nezklamaly, nikdy je nepřestanu mít ráda tou absolutně bezmeznou bezpodmínečnou láskou," uzavřela. ■