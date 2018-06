Tohle jste o porotci SuperStar nevěděli: Matěj Ruppert je továrníkův synek. Když nevydělával hudbou, brousil plechy

Matěj Ruppert prozradil, čím se živil před muzikou. Super.cz

"SuperStar je báječná a zábavná, myslím, že úroveň soutěžících je nejlepší za mnoho let. A i náš tým porotců je velice dobrý," míní Matěj. A nás zajímalo, jak by nesl, kdyby to s hudbou a potažmo takovou soutěží jednou chtěly zkusit jeho dcery. Přece jen soutěžícím porotci mnohdy tak trochu srážejí sebevědomí.

"Máme jim občas trochu naložit, ale doufám, že to ty děti i jejich rodiče vědí a chápou, že to není nic osobního. Pokud jde o moje holky, tak bych jim asi řekl, že je lepší být třeba zpívající právník než nezaměstnaný zpěvák. Je to velice vrtkavé zaměstnání, které má spoustu výhod, ale i nevýhod, přičemž ta největší je, že se to drtivé většině lidí nepodaří," míní Matěj.

"Já jsem trochu jiný případ, protože jsem měl v životě ohromné štěstí. To je to nejdůležitější. Protože můžete být sebevíc talentovaní a pracovití, ale stejně se to nepodaří," svěřil s tím, že i on se kdysi musel živit rukama. A to u tatínka ve firmě.

"Vždycky to ale dopadlo blbě. Nejdřív jsem odrezovával trubky, po jedné nehodě mě přeřadil na obrušování plechu rozbruskou, to jsem ale asi po třech minutách přeřízl kabel a vyhodil proud v celé továrně. Takže jsem skončil u odmašťování, kde už se nic zkazit nedalo," vypočítal. ■