Po třech letech relativní pracovní pauzy se vrací zpět před diváky. Kráska z Ordinace svou novou rolí překvapí hlavně pány

Kristýna Janáčková v novém nastudování komedie Brouk v hlavě

Herečka totiž v komedii hraje služebnou v hotelu U Galantní kočičky. „Cítím se v tom moc dobře. Já se ráda obléknu, když jsou nějaké pěkné premiéry. Tohle je krásný,” pěla ódy na svůj odvážný kostým herečka, která vnímá svou roli jako výzvu: „Je to trošku opak toho, co jsem já sama. Je hezké si zahrát něco, co mi není vlastní.”

Maminka tříletého chlapečka se opět naplno vrací do práce. „Jsem hrozně šťastná, že mi přišla nabídka ze Studia DVA v době, kdy mi končila mateřská. Skákala jsem tři sta metrů do vzduchu,” říká Kristýna, které se daří úspěšně kombinovat práci a rodinné povinnosti. „Syn začal chodit pravidelně do školky. Dá se to božsky zvládat, navíc naprosto perfektně funguje partner,” říká herečka.

Kristýna Janáčková si poslední tři roky strávené se synem užila a je ráda, že se mohla dítěti plně věnovat. „Ty roky by mi nikdo nevrátil,” říká herečka, která vše zvládala bez pomoci profesionálních hlídaček: „Měla jsem obrovské štěstí, protože jsem chůvu nepotřebovala. Fungovaly totiž obě babičky.” ■