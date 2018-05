Poznáte zpěváka, který příští rok oslaví šedesátiny? Z archívu vytáhl fotku, kdy byl roztomilé miminko

Zpěvák ještě jako malé miminko Foto: archiv P. Kotvalda

Letos v červenci oslaví 59. narozeniny a věk by mu hádal opravdu málokdo. Český zpěvák stále tančí na pódiích jako zamlada. Jeho hit se Standou Hložkem Holky z naší školky zná snad každý. Poznáte zpěváka, který momentálně září ve veleúspěšném muzikálu Mamma Mia!?

Zpěvák Petr Kotvald nyní ukázal opravdu retro snímky. Předvedl svoji fotku batolete, dvouletého klučíka a nástup do první třídy. Kotvald vystudoval elektrotechnickou fakultu ČVUT, kde získal titul inženýra, tím se ale neproslavil. Již během studií na elektrotechnické průmyslovce bodoval na různých pěveckých kláních.

Od roku 1981 se stal společně se Stanislavem Hložkem členem orchestru Karla Vágnera, kde vystupovali po boku Hanky Zagorové. A písnička Holky z naší školky, kterou nazpíval právě s Hložkem, se stala nejprodávanější československou nahrávkou všech dob na gramofonových deskách.

A ani ve svých téměř šedesáti letech rozhodně hudebně nezahálí. Nejenže má svůj diář plný do konce roku, momentálně září ve veleúspěšném muzikálu Mamma Mia!, který se vrátil do Kongresového centra v Praze, kde se bude hrát do 17. června letošního roku. Kotvald zde ztvárňuje roli Harryho. ■