Až příliš upřímná reakce Knechtové v SuperStar: Já jsem se z tebe pos*ala!

Katarína Knechtová Foto: reprofoto TV Nova

Druhý finálový večer fenomenálně zahájila Tereza Mašková. Zpěvačka s růžovými vlasy si vybrala píseň Chandelier od Sii a byla to trefa do černého. Porota při hodnocení nešetřila chválou a první účinkující rovnou označila za favoritku celé soutěže.



„Vnímám tě jako zpěvačku, která má starou duši. Postavíš se na pódium, nemusíš se ani hýbat a ovládneš celý prostor. Je to jako kdyby tady stála Edith Piaf,“ rozplývala se Katarína Knechtová.



Po „odborném“ hodnocení došlo i na její spontánní projev. „Ať o mně píšou čeští i slovenští novináři, co chcou. Já jsem se z tebe posrala!“ dodala upřímně. Sprostými slovy nešetřil ani Pavol Habera (56), který často používá výraz „do řiti“.



Přisadil si i moderátor Leoš Mareš (42) po vystoupení Karmen Pál-Baláž. „U nás se to tak nebere, tak to můžu říct. Říká se, že jsi dneska zaje*ala“, opepřil přímý přenos slovenským výrazem, který se většinou používá v úplně jiných souvislostech. ■