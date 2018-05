Tohle slavné zpěvačce nevyšlo! Příšerná róba ji rozšířila do abnormálních rozměrů

Christině to s výběrem šatů moc nevyšlo. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Zatímco na pódiu při Billboard Music Awards to zpěvačce Christině Aguileře slušelo a všechny odzbrojila svým pěveckým výkonem, na červeném koberci to už taková sláva nebyla. Christina se předvedla v obřím pruhovaném čemsi, co vypadalo jako něco mezi pyžamem a županem.