Napřed bosý řecký bůh, pak švihák v obleku: David Gránský moderuje v různých převlecích

"Vždycky je příjemnější schovat se za nějakou postavu, tak to funguje v herectví. Občas je pak těžší být sám za sebe. Tady to bylo obzvlášť náročné, protože jsem byl zapojený i do úvodní choreografie a s mojí taneční partnerkou Zuzanou Šťastnou jsme převáděli i náš vítězný tanec z projektu Roztančené divadlo. A nakonec jsem i zpíval. Asi bylo málo lidí, kteří by to chtěli dělat za málo peněz," smál se David.

Ujistil nás, že nejen kvůli tomu, že by na to neměl vůbec čas, se mezi finalistkami nepoohlížel po děvčeti, které by si vychoval a pak si ho nechal pro sebe. "Tyhle otázky padají, protože jsem ještě nepožádal svoji přítelkyni o ruku. A mám pocit, že to všichni řeší víc než my dva. Až budeme chtít, tak to uděláme a žádné pobízení k tomu nepotřebujeme," krčil rameny. ■