Z jejího výstřihu přechází zrak! Nestárnoucí Jennifer Lopez (48) ukradla pozornost mladším zpěvačkám

Jennifer všem přítomným vytřela zrak! Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Takový výstřih chce opravdu odvahu, a ne každá ženská ve 48 letech by si na něj troufla. Jennifer Lopez (48) ale odvaha nechybí a rozhodně si podobné outfity může dovolit. Ve svém věku vypadá minimálně o 15 let mladší a zdá se, že už stárnout prostě nehodlá.

Na nedělním předávání cen Billboard Music Awards se předvedla nejen v tomto odvážném outifitu, ale také o něco později na pódiu s novou písní Deniro. Outfit zahrnoval nejen hluboký výstřih, ale také vysoký rozparek a Jennifer se tak rychle stala středem pozornosti. Koneckonců je to hvězda velkého formátu. Není tedy divu, že jí fotografové věnovali víc pozornosti než některým mladším hvězdám.

Jennifer je prostě diva, jak má být. Její skutečný věk by jí nehádal asi nikdo, za to geny jí závidí každá. Ostatně pokaždé, když se objeví na červeném koberci, zaujme především svými odvážnými šaty. Jestli takhle ale bude vypadat až do sedmdesáti, začneme se obávat, že je upír. ■