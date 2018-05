Záhada prázdné židle na královské svatbě rozluštěna! K uctění Dianiny památky nesloužila, pravda je mnohem jednodušší

K čemu byla vedle Williama prázdná židle? Profimedia.cz

Šlo údajně o to, aby královně Alžbětě II. nikdo neblokoval výhled z druhé řady. To už zase tak dojemně nezní, jen co je pravda. Harry (33) s Meghan však uctili Dianinu památku po svém.

Bohaté květinové výzdobě v Kapli sv. Jiří dominovala bílá růže. Právě tato květina byla nejoblíbenější květinou princezny Diany. Floristka Philippa Craddock byla pod velkým tlakem, aby vše bylo perfektní. A dopadlo to na jedničku!