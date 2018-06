Za dva měsíce jsou kila navíc pryč: Vítězka soutěže krásy mohla v prádle na molo

Kateřina Kasanová shodila kila navíc. Michaela Feuereislová

Jsou to dva měsíce, co předváděla spolu s Agátou Prachařovou (33) na hodně diskutované přehlídce, kde ukázala svoje tělo. Ani poslední vítězka soutěže krásy Miss Czech Republic Kateřina Kasanová neměla postavičku úplně ideální a byla trochu oplácaná . Kila navíc už úspěšně shodila.

Katka přiznala, že obvykle problémy s postavou nemá, ovšem učila se na maturitu, na sport nebyl čas a občas proběhla i nějaká ta sladkost, takže její křivky nabraly na objemu. To, že je holka krev a mlíko, se na ní mužům líbí, ale jak se říká, všeho s mírou.

"Jelikož jsem přes zimu přibrala pár kilo, musela jsem teď začít něco dělat. Chodím tedy běhat a jde to pomalinku zase dolů. Řekla bych, že jsem ve věku, kdy nemusím držet diety a jde to jednoduše. Až budu o pět nebo deset let starší, jsem si jistá, že budu muset nastavit nějaké diety, nebo alespoň pravidelně cvičit," svěřila na akci, kde předváděla luxusní spodní prádlo.

"Ovšem kdybych měla poradit, jak si udržet postavu, rozhodně bych poradila vysadit z jídelníčku sladké a tučné, nebo začít pravidelně cvičit kardio. Kombinací obojího si člověk zaručeně udrží krásnou a štíhlou postavu až do vysokého věku," míní mladinká kráska, kterou přišla na přehlídku zkontrolovat i šéfka soutěže Taťána Makarenko (28). ■