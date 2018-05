V SuperStar skončili další dva soutěžící: Komu se rozplynul sen o slávě?

Bryan Gandola v SuperStar dozpíval. Foto: archiv TV Nova

Počet adeptů na novou SuperStar se z osmi zredukoval na šest. Minule vypadli Richard Chovan a Dominik Gerda, takže na jevišti byla dámská převaha v poměru 5:3. Čekání na výsledky diváckého hlasování zpestřila zpěvačka Ewa Farna (24) s písní Na ostří nože. Sama v minulosti zasedla v porotě české i polské SuperStar.

Porotci se shodli na tom, že nejlepší výkony podali Petr Borkovec a Karmen Pál-Baláž. Nejslabší byla podle Matěje Rupperta a Kataríny Knechtové Adéla Kvitová. Pavol Habera a Ben Cristovao by vyřadili Jakuba Pružinského. Osud soutěžících však mají v rukou diváci.

Leoš Mareš (42) do dalšího kola postupně poslal Petra Borkovce, Anetu Horňákovou, Terezu Maškovou, Karmen Pál-Baláž, Elišku Ruskovou a Jakuba Pružinského. Stopku dostali Adéla Kvitová a Bryan Gandola.

„Chtěla jsem poděkovat, že jsem si to tady mohla takhle krásně užít. Doufám, že se neztratím a že vás budu bavit dál,“ rozloučila se Adéla, která příliš nezazářila s písni Set Fire to the Rain od Adele.

„Byla to skvělá zkušenost, díky!“ byla poslední Bryanova slova v SuperStar. Uspět se snažil se skladbou Angels od Robbieho Williamse. Ve hře tak zůstávají čtyři holky a dva kluci. ■