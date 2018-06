Kdo se stane novou SuperStar? Jedna z těchto 3 zpěvaček získá 2 milióny korun

Jedna z nich bude novou SuperStar. Foto: archiv TV Nova

Diváci dospěli k závěru, že v letošním ročníku se kluci moc nevyznamenali. Dívčí trio ze sebe vydá to nejlepší, ale vítězka, která získá dva milióny českých korun, může být jen jedna. Kromě sedmi již vyřazených finalistů přímý přenos zpestří tři hvězdní hosté.

Chybět samozřejmě nemůže poslední SuperStar Emma Drobná, která bude přihlížet volbě své nástupkyně. Dorazí také Mariana Prachařová a Mikolas Josef (22), který Česko letos úspěšně reprezentoval v Eurovizi.

A co holky během zlomového večera zazpívají? Tereza se předvede s písněmi Jednoho dne se vrátíš od Věry Špinarové, Fighter od Christiny Aguilery a Ain´t Nobody od Chaky Khan. Karmen má v repertoáru Show Must Go On od kapely Queen, My Immortal od Evanescence a Vráť trochu lásky medzi nás od slovenské formace G8. Eliška bude o hlasy usilovat s I Will Always Love You od Whitney Houston, Raise Your Glass od Pink a Lásko má, já stůňu od Heleny Vondráčkové. Která z nich je vaše favoritka? Hlasujte v anketě! ■