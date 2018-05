Plavková sezóna může začít! Průšová předvedla v prádle vymakané tělo

Kateřina Průšová Foto: archiv K. Průšové

Průšová byla minulý týden hvězdou módní show spodního prádla a předcházely tomu pořádné přípravy. "Oslovil mě klient před půl rokem, že by o mě měli zájem. Řekla jsem ano. Musela jsem se na to více připravovat samozřejmě. Dietu nedržím, dietářka jsem nikdy nebyla. Víc nyní sportuji, dbala jsem na to, aby tělo bylo v pořádku a vypadalo to dobře," řekla Super.cz Průšová, která se svojí vymakanou pevnou postavou strčí s přehledem do kapsy o generaci mladší krásky.

Nyní se pochlubila také novými plavkami, které si na blížící se léto a plánovanou dovolenou s kamarádkou Eliškou Bučkovou pořídila. "Plavková sezóna může začít," napsala k fotce. Víc než plavky však její fanoušci opět obdivovali její tělo. ■