Novomanželská jízda Harryho a Meghan: Vévoda a vévodkyně ze Sussexu vyrazili v kočáru mezi tisíce fanoušků

Meghan a Harry už jsou svoji. Profimedia.cz

Obřad byl podstatně uvolněnější než ten, na němž před sedmi lety vstoupil Harryho bratr William do manželství ve Westminsterském opatství s Kate Middleton. Před novomanželi spontánně kázal americký biskup a na cestě do společného života jim zazněl gospel Stand By Me.

Celý svět čekal na to, jak to bude Meghan slušet ve svatebních šatech. Ty pro ni navrhla Clare Keller z módního domu Givenchy. Harry se ženil v černé vojenské uniformě. Na obřadu nechyběla královna Alžbeta II. s manželem Philipem, i když se spekulovalo o tom, že událost vynechají, protože Harryho vyvolená je rozvedená.

Meghan s Harry si řekli ano a vyrazili v kočáru mezi fanoušky do okolí hradu Windsor. Britská média odhadují, že jich do města dorazilo až 100 tisíc. Herečka bude užívat titul vévodkyně ze Sussexu.

Pozvánku na svatbu roku dostala řada celebrit včetně manželů Beckhamových, George Clooneyho, Sereny Williams, Toma Hardyho, Jamese Blunta či Oprah Winfrey. Mezi prominentní hosty se dostaly i dvě Češky - výživová poradkyně Gabriela Peacock a topmodelka Tereza Maxová. ■